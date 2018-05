Marek Suski na zjeździe komunistów w Chinach. Tak się tłumaczy

"Taka partia tam rządzi, innej władzy tam nie ma. Co mamy zrobić? Powiedzieć, że tylko jedna Polska nie będzie współpracować z Chinami?" - broni się Suski na łamach wpolityce.pl.

Marek Suski przyjechał do Chin na coroczną konferencję "Dialog Komunistycznej Partii Chin ze światem". Organizatorem była sprawująca w Kraju Środka Chińska Partię Komunistyczna. Polityk został zauważony w pierwszym rzędzie przez Polską dziennikarkę mieszkającą na Tajwanie, Hanię Shen.

W rozmowie z portalem wpolityce.pl Suski przekonuje, ze jego obecność w Pekinie nie była wyrazem sympatii z partią. "Po prostu chcemy wzmocnić stosunki handlowe z Pekinem" - tłumaczy. I podkreśla że na konferencji, na której był, obecni byli przedstawiciele 115 krajów. "Taka partia tam rządzi, innej władzy tam nie ma. Co mamy zrobić? Powiedzieć, że tylko jedna Polska nie będzie współpracować z Chinami?" - pyta retorycznie Suski.

To nie pierwsza wizyta Marka Suskiego w Chinach. Niespełna rok temu wyjechał na cztery dni do Chin, by posłuchać konkursu pianistycznego "Jade Bird Chopin". Cel tej wycieczki określił jako "promocję polskiej kultury".