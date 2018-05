Marek Jopp przegrał w NSA. Sprawa uczelni o. Rydzyka trafi do Strasburga

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną niedoszłego studenta uczelni o. Tadeusza Rydzyka. Tym samym wyczerpała się droga sądowa w Polsce. - Pozostaje mi tylko skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - informuje WP Marek Jopp.

- Rydzyk-Jopp 2:0. Niestety, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił moją skargę kasacyjną. Mimo że wnioskowaliśmy o rozstrzygnięcie sprawy na rozprawie. Sąd wydał postanowienie w trybie niejawnym, w zaciszu własnego gabinetu, w jednoosobowym składzie (sędzia Czesława Nowak-Kolczyńska, powołana na stanowisko sędziego NSA 5 kwietnia 2017 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę) - mówi WP niedoszły student uczelni Rydzyka. - W takiej sytuacji ścieżka sądowa w Polsce została wyczerpana. Pozostaje mi tylko skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - dodał.

Decyzję o przyjęciu na studia otrzymał 3 marca. Radość trwała krótko. "Rano, jak przykładny student, stawiłem się na zajęcia. Przed nimi poprosiła mnie do swojego gabinetu pani dziekan. Oznajmiła mi, że najwyższe władze Uczelni, oczekują jednak ode mnie zaświadczenia od proboszcza. Dopóki go nie dostarczę, dopóty to nie będę mógł studiować" - poinformował Jopp na swoim profilu na Facebooku.