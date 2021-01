Marek Falenta składa wniosek za wnioskiem o przedterminowe wyjście z więzienia

Sąd: wniosek wpłynął 30 listopada, nie został wyznaczony termin rozprawy

Wpłynięcie już drugiego wniosku o warunkowe zwolnienie potwierdza Biuro Prasowe Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Sąd oczekuje na opinię o skazanym z zakładu karnego w Wołowie. Pierwszy wniosek Falenty został negatywnie rozpatrzony 5 października 2020 roku i utrzymany w mocy przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 30 listopada. W tym samym dniu wpłynął do sądu kolejny wniosek Falenty w tej sprawie.