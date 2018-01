Marcinkiewicz żartuje z Rydzyka i senatora PiS. "Trzeba brać przykład z mistrza ściemy"

Były premier pomimo tego, że już nie jest na świeczniku polskiej polityki, to cały czas śledzi wydarzenia. Po tym, gdy Polacy dowiedzieli się o aferze z udziałem Stanisława Koguta i o samochodach podarowanych Rydzykowi przez bezdomnego, Marcinkiewicz w żartobliwy sposób połączył te dwie sytuacje.

Polityk opublikował na Facebooku swoje zdjęcie na tle luksosowego samochodu. Do fotografii załączył prześmiewczą radę dla polityka PiS, który usłyszał zarzuty za łapówkarstwo. "Panie senatorze Kogut. Wie pan, że pana szanuje za to co pan zrobił dla Stróży i niepełnosprawnych dzieci. Jeśli jednak ręka się gdzieś przykleiła, albo coś do ręki, to trzeba brać przykład z mistrza ściemy, czyli tzw ojca Rydzyka" - napisał.