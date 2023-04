Marcin W. z Międzychodu oszukał lekarzy? Nieoficjalne doniesienia

Czy lekarze widzieli "dziwne zachowanie" Marcina W.?

Marcin W. już w przeszłości miał problemy - w 2019 roku miał prześladować mieszkańców okolicy. Zarzucono mu nękanie i naruszenie miru domowego, ale wyroku w tej sprawie nie usłyszał. Pojawiły się bowiem wątpliwości co do jego poczytalności. Został więc skierowany do szpitala psychiatrycznego w Pabianicach.