Matka zabiła dwoje dzieci. Taką wiadomość wysłała policji

Po odkryciu ciał, na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo-śledczą, która badała pozostawione ślady. Funkcjonariusze próbowali ustalić, co wydarzyło się w tym mieszkaniu i czy oprócz matki i dzieci, ktoś tam jeszcze przebywał. Chociaż prokuratura nie skomentowała jeszcze, w jaki sposób zginęły dzieci, to śledczy zakładają, że doszło do zabójstwa, a jedyną podejrzaną jest matka. Rzecznik prokuratury powiedział, że więcej informacji powinna dostarczyć zaplanowana sekcja zwłok.