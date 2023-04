Zastrzelił właścicielkę baru, bo odmówiła podania mu drinka

W poniedziałek 3 kwietnia do baru Happy Days przyszedł 62-letni Wan Cho i poprosił 53-letnią Chong Sun Wargny o drinka. Kiedy właścicielka go zignorowała, użył wobec niej niecenzuralnych określeń. Kobieta odpowiedziała 63-latkowi porcją przekleństw, po czym zdenerwowany mężczyzna opuścił bar. Jednak Cho wrócił do Happy Days po 15 minutach i ponownie poprosił o drinka. Kiedy Wargny odmówiła, mężczyzna otworzył w jej stronę ogień. Kobieta zginęła.