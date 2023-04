Atak nożownika w autobusie. Siedem ciosów na oczach dzieci

Do tego brutalnego zdarzenia w jednym z berlińskich autobusów doszło we wtorkowe popołudnie w dzielnicy Gesundbrunnen. 33-letnia kobieta wsiadła do autobusu linii 327 jadącego w kierunku Schönholz z dwójką swoich dzieci, które wcześniej odebrała z pobliskiego przedszkola. Po przejechaniu kilku przystanków nagle została zaatakowana przez mężczyznę z kapturem na głowie. Jak informuje niemiecki dziennik "Bild", napastnik odepchnął dwie dziewczynki na bok, a następnie zadał siedem ciosów nożem w okolice klatki piersiowej i brzucha kobiety.