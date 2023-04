Chciał się zemścić na byłej dziewczynie. Podłożył bombę w prezencie ślubnym

Policja w Indiach już aresztowała mężczyznę, który w prezencie ślubnym przekazał zestaw kina domowego. Urządzenie, które trafiło w poniedziałek do mieszkania nowożeńców we wschodniej części stanu Chhattisgarh, wypełnione było materiałami wybuchowymi. Bomba wybuchła tuż po tym, jak 30-letni mężczyzna podłączył zestaw do prądu. Potężna eksplozja natychmiast zabiła świeżo upieczonego pana młodego, a do szpitala z poważnymi obrażeniami trafił jego 32-letni brat. Niestety, mimo wielu prób, jego życia nie udało się uratować. Czterech innych członków rodziny, w tym małe dziecko, również odniosło poważne obrażenia.