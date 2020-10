Marcin Ociepa i Anna Maria Żukowska gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Koronawirus nie odpuszcza. Liczba osób zakażonych rośnie wręcz lawinowo. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o drastycznym wzroście liczby nowych zakażeń SARS-CoV-2 i kolejnych ofiarach śmiertelnych.

Liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 202 579. W sumie zmarło 3 851 chorych.

Stadion Narodowy ze szpitalem polowym

Aborcja w TK

Dziś Trybunał Konstytucyjny ma wydać orzeczenie, czy prawo do przerywania ciąży w przypadku ciężkich i nieuleczalnych wad płodu jest zgodne z konstytucją. Organizacje kobiece i społeczne robią co w ich mocy, by zaprotestować przeciwko tym zapisom.