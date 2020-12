Marcin Makowski z nominacją w konkursie "Dobry Dziennikarz 2020"

We wtorek 15 grudnia fundacja "Instytut Dyskursu i Dialogu" przyzna nagrodę "Dobrego Dziennikarza 2020", która co roku nagradza dziennikarzy i publicystów, wyróżniających się szczególnym przestrzeganiem zasad etyki dziennikarskiej.

Spośród 15 osób - wybranych wstępnie przez Komisję Konkursową - do finału dostaną się tylko cztery. Głosować można do wtorku 8 grudnia do godz. 23.59. Nagroda główna zostanie wręczona podczas Gali Dobrego Dziennikarstwa.