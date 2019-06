Marcin Horała o Donaldzie Tusku. "Dobrze, że nikt nie chciał nas napaść"

Marcin Horała skomentował przesłuchanie Donalda Tuska przed komisją VAT. Jak przekonywał poseł PiS, Donald Tusk utrzymywał, że nie czytał notatek służb specjalnych skierowanych do niego. - Dobrze, że nikt nie chciał nas napaść - powiedział Horała.

Marcin Horała przekonywał, że Donald Tusk zręcznie unikał wzięcia odpowiedzialności za ten proceder. - Pytałem go, czy nie zastanawiało go, że przy rosnącej konsumpcji spradają wpływy z VAT, to powiedział, że się tym nie zajmował. Pytałem o notatkę służb specjalnych skierowaną do niego, powiedział, że jej nie czytał - relacjonował posel PiS.