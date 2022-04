Marcin "Borkoś" Borkowski zamieni swój motoambulans na samochód, ale wróci na ulice Warszawy

Popularny ratownik- wolontariusz w październiku ubiegłego roku miał poważny wypadek i ze złamanymi kończynami trafił do szpitala. Rehabilitacja oraz powrót do zdrowia okazał się na tyle szybki i bezproblemowy, że Borkowski już teraz postanowił wrócić do niesienia pomocy na warszawskich ulicach. Z tą różnicą, że swój charakterystyczny motoambulans, zamieni na samochód dostosowany do ratowniczych wymogów.