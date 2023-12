Manewry Białorusi i Rosji tuż przy polskiej granicy. Znów przedłużono wspólne ćwiczenia wojsk

Ćwiczenia wojskowe, które są wspólnymi przedsięwzięciami Białorusi i Rosji, zostały ponownie przedłużone i mają trwać co najmniej do końca bieżącego roku. Zgodnie z informacjami udostępnionymi w sobotę przez niezależny portal Biełaruski Hajun, manewry będą trwać od 25 grudnia do 29, 30 bądź 31 grudnia, w zależności od poligonu.