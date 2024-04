Mandat za dekorację. Kosztowny tuning samochodu

- Umieszczanie tablicy rejestracyjnej w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczonym, "czerwone kierunkowskazy", brak dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, "ryczący" układ wydechowy, a wreszcie przekraczanie dozwolonej prędkości to tylko niektóre z grzechów właścicieli sportowych czy tzw. stuningowanych samochodów - wylicza mł. asp. Rafał Jarząb, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.