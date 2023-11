Mandat 5 tys. zł za pomyłkę przy śmietniku? Uważaj na te śmieci

Odpady elektryczne

Elektroodpady to takie urządzenia jak RTV, duże i małe AGD oraz świetlówki i oświetlenie LED. Elektroodpady należą do grupy produktów zasilanych prądem lub bateriami. Zaliczymy do nich między innymi stare telewizory, radia, komputery, telefony, lodówki czy pralki.