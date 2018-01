Mamy nowego szefa MON. Gen. Mirosław Różański jego i premiera wysyła na kurs

- Szkoda, że nie wcześniej - tak dymisję Antoniego Macierewicza skomentował gen. Mirosław Różański. Co więcej, zarówno nowemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi, jak i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu sugeruje... poszerzenie wiedzy w zakresie obronności.

W końcu zapowiadana od kilku miesięcy rekonstrukcja stała się faktem. Prawicowe media nie kryją oburzenia dymisją Antoniego Macierewicza. Do zmiany na stanowisku szefa MON odniósł się też gen. Mirosław Różański. Przypomnijmy, że przez rok ze sobą współpracowali.

Potrafił jednak przyznać, że Macierewicz jako szef MON ma na swoim koncie sukcesy. - To, co należy zauważyć, to kwestie awansów dla osób na najniższych szczeblach. Oni odżyli. Macierewicz spowodował, że młodzi zaczęli awansować - podkreślił gen. Różański.