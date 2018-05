"Mam 28 lat, przesyłam swoje zdjęcia". Kobiety piszą do Tomasza Komendy

Tomasz Komenda przyznał, że marzy o założeniu rodziny. Są już pierwsze kandydatki na żonę. Niesłusznie skazany za morderstwo mężczyzna niemal codziennie otrzymuje listy od kobiet, które chcą go bliżej poznać.

Listy i e-maile przychodzą głównie na adres kancelarii adwokata Tomasza Komendy. – Prawie codziennie odbieramy kolejne. Wszystko przekazuję właściwemu adresatowi. Jest tym zawstydzony, ale to dla niego bardzo miłe. Sam mówił, że chce założyć rodzinę. Teraz ma spory wybór kandydatek – przyznaje mec. Ćwiąkalski.

Co piszą kobiety, które chcę poznać Tomasza Komendę? "Mam 28 lat, ukończyłam studia. Chciałabym bardzo poznać pana Tomasza Komendę. Przesyłam swoje zdjęcia" – napisała jedna. "Studiuję pedagogikę. Jestem dziewczyną, która chciałaby zbawić cały świat. W związku z tym chciałabym pomóc także Tomaszowi Komendzie. Zostawiam swój telefon i zdjęcia" – to list od kolejnej kobiety.

Tomasz Komenda dostaje propozycje matrymonialne:

Odszkodowane jest pokusą

Adwokat przestrzega jednak, że nie wszystkie propozycje matrymonialne mogą być bezinteresowne. – Cały czas mówię mu, że musi być rozważny, ponieważ sporą pokusa dla pań może być potencjalne odszkodowanie i część z nich na pewno ma to na uwadze – mówi Ćwiąkalski. Pełnomocnik Komendy na przełomie czerwca i lipca wystąpi do sądu o ponad 10 mln zł za to, że jego klient niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat.