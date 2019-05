Małopolska kurator o alarmach bombowych podczas matur: Czy jest jeszcze jakaś granica w walce o władzę?

W 122 szkołach na terenie całej Polski maturzyści mieli w poniedziałek dodatkowy powód do stresu. Ktoś e-mailem poinformował dyrekcję o podłożonym na terenie szkoły ładunku wybuchowym. Zdaniem małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak to kolejna odsłona "determinacji środowisk niszczących państwo polskie".

Zdaniem Barbary Nowak alarmy bombowe w szkołach, gdzie w poniedziałek uczniowie przystępowali do egzaminu maturalnego, to "metody, które stosują tylko terroryści". - To kolejne potwierdzenie, że trwające od 8 kwietnia akcje strajkowe w szkołach były elementem (nie pierwszym) konsekwentnie realizowanego planu destabilizacji państwa polskiego. Atak na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Czy jest jeszcze jakaś granica w walce o władzę? - skomentowała dla portalu wpolityce.pl fałszywe alarmy bombowe małopolska kurator oświaty.