Małgorzata Zwiercan ekspertem u premiera. Właśnie trafił akt oskarżenia do sądu w jej sprawie

Jak ustaliła WP, prokuratura okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłej posłance Małgorzacie Zwiercan. Według śledczych, przekroczyła ona uprawnienia służbowe ws. głosowania na dwie ręce. Co ciekawe, Zwiercan została właśnie ekspertem w biurze Kancelarii Premiera.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Małgorzata Zwiercan nie przyznaje się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień (East News, Fot: Andrzej Hulimka)

Po ponad dwóch latach prokuratura zakończyła śledztwo ws. głosowania na dwie ręce

Była posłanka od początku nie przyznawała się do stawianych zarzutów

Małgorzata Zwiercan nie dostała się do Sejmu, ale znalazła pracę w KPRM

- Prokuratura Okręgowa w Warszawie 12 listopada skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Małgorzacie Z. Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą przekroczenia uprawnień służbowych poprzez skorzystanie z karty do głosowania innego posła i oddanie za niego głosu wstrzymującego się, tj. czynu z art. 231 § 1 kk. Małgorzata Z. nie przyznała się do zarzucanego jej czynu i skorzystała z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień – informuje Wirtualną Polskę Łukasz Łapczyński, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.

Małgorzata Zwiercan (zgodziła się na podawanie pełnego imienia i nazwiska) była posłanką w Sejmie poprzedniej kadencji koła Wolni i Solidarni. Kandydowała w wyborach z gdyńskiej listy PiS. Bezskutecznie.

Zobacz też: Marian Banaś kontra Patryk Jaki. Szef NIK się mści? Kaleta: nie chcę tego powiedzieć, ale…

Małgorzata Zwiercan głosowała na tzw. "dwie ręce"

Zarzuty dotyczą głośnej sprawy z kwietnia 2016 r. tzw. "głosowania na dwie ręce". Małgorzata Zwiercan, wówczas posłanka klubu Kukiz’15, w głosowaniu nad wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego oddała głos za swojego klubowego kolegę - Kornela Morawieckiego, który niedawno zmarł.

Po głosowaniu przyznała że "popełniła błąd", ale "nie wiedziała, że to jest niezgodne z prawem”. Z kolei Morawiecki mówił, że "nie żałuje głosowania". - Pani poseł się pomyliła, w tym sensie że zrobiła to - co ja bym chciał, ja bym tak głosował. Ja wyszedłem i ona odruchowo może zagłosowała, tak jak ja chciałem - powiedział.

Posłanka niedługo później została wyrzucona z klubu Kukiz’15. Z kolei Kornel Morawiecki sam zrezygnował z członkostwa. W sprawie wszczęto śledztwo.

We wrześniu 2017 r. warszawska Prokuratura Okręgowa skierowała do marszałka Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłanki. W grudniu ub. roku śledczy postawili jej zarzuty. Teraz sprawa trafi na sądową wokandę.

Była posłanka, po tym jak nie dostała się do Sejmu, długo nie musiała szukać pracy. Jak ujawnił w piątek TVN24, Zwiercan została ekspertem w biurze Kancelarii Premiera. Informację potwierdził minister Michał Dworczyk. Nie wiadomo jednak, czym będzie się zajmować. - Nie bardzo wiemy, co będzie robić, coś się jednak wymyśli - powiedział portalowi jeden z urzędników, proszący o zachowanie anonimowości.