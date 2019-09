Małgorzata Wassermann o Marianie Banasiu: jest wspaniałym człowiekiem

- On zrobił bardzo dużo dla państwa polskiego i z tej działalności go znam w największej części - twierdzi Małgorzata Wassermann. Posłanka PiS czeka na wyjaśnienie afery z jego udziałem. I zapewnia, że to człowiek "honorowy i odważny".

Małgorzata Wassermann uważa, że w mediach rozpowszechniła się określona retoryka pisania o sprawie Mariana Banasia (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski)

- Mam zaufanie do organów państwa, czekam na wyjaśnienia, czekam na dane. I na podstawie tych danych, a nie retoryki, która jest rozpowszechniana w środkach masowego przekazu, będę budowała swój obraz - podkreśliła w rozmowie z RMF FM Małgorzata Wassermann.

Posłanka PiS odniosła się w ten sposób do kontrowersji wokół prezesa NIK Mariana Banasia. - On zrobił bardzo dużo dla państwa polskiego i z tej działalności go znam w największej części - dodała. W jej ocenie to "wspaniały człowiek - honorowy i odważny".

Wassermann jest jedynką na liście PiS w wyborach z Krakowa. Jej bezpośrednim konkurentem jest Paweł Kowal. - Bez wątpienia krakowianinem to on nie jest. Mieliśmy cztery lata temu już posła z Krakowa, który dziś jest prezydentem Warszawy, który też mówił o swoich niesamowitych związkach z Krakowem. Po wyborach tyle go widzieli - zauważyła.

I wytłumaczyła się ze swoich słów o "ciele obcym", którym Kowal miałby być w Krakowie. - Mówię o tym, co mówią między sobą członkowie PO. Oni nie rozumieją w ogóle decyzji Grzegorza Schetyny, który najpierw do eurowyborów oddał cztery kluczowe miejsca przedstawicielom SLD (...) natomiast w tym momencie zrobił powtórkę z tego samego. Paweł Kowal jest kompletnie obcy dla miejscowej PO i vice versa - uznała.

