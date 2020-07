Małgorzata Szumowska i Michał Englert wyróżnieni. Film "Śniegu już nigdy nie będzie" ma szansę na nagrodę w Wenecji

Małgorzata Szumowska i Michał Englert wyróżnieni

To spory sukces dla polskich twórców. Małgorzata SzumowskaSzumowska i Michał Englert zostali wyróżnieni w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji. To ich kolejny wspólny sukces na arenie międzynarodowej. Jury festiwalu postanowiło nagrodzić nominacją do konkursu głównego film "Śniegu już nigdy nie będzie".