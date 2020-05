Małgorzata Kidawa-Błońska rezygnuje ze startu. Prezydent Andrzej Duda komentuje

"Walka o urząd prezydencki do łatwych nie należy, kto uczestniczył, ten wie. Dziękuje za kulturalną rywalizację. Powodzenia w dalszej pracy dla Polski" - dodał dalej we wpisie prezydent Andrzej Duda.

Wybory 2020. Zarząd PO wybiera nowego kandydata

Zgodnie z prawem nowy kandydat Platformy Obywatelskiej będzie musiał zebrać 100 tys. podpisów pod partyjną rekomendacją. Z ustaleń reportera WP Michała Wróblewskiego wynika, że władze PO zaczęły już wczoraj wysłać do partyjnych struktur wytyczne, co do zbiórki podpisów pod nowym kandydatem PO. W partii ma być pełna mobilizacja, bo czas na zbiórkę będzie mocno ograniczony ze względu na krótkie terminy wyborcze.