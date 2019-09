Małgorzata Kidawa-Błońska o akcji "Nie świruj, idź na wybory". "Powinna zostać wycofana"

Kandydatka PO na premiera oczekuje od autora akcji dotyczącej wyborów parlamentarnych 2019 przyznania się do pomyłki. Odniosła się również do braku rozpoznawalności w społeczeństwie. Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała też wprowadzenie zmian w Telewizji Publicznej.

Kidawa-Blońska odniosła się też do słów Jarosława Kaczyńskiego o pluralizmie w mediach. - Jeśli on tak mówi to nie znaczy to nic dobrego. Jak czytam program i kwestię zmian w dziennikarstwie to mam obawy. Telewizja Publiczna musi się zmienić. Obecnie to model z XX wieku. My chcemy to uporządkować. Dojdzie do zmian kadrowych. Ludzie powinni być niezależni. Potrzebni są profesjonaliści. Ci, którzy uprawiają politykę w mediach nie powinni tam być - podsumowała.