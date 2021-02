Małgorzata Kidawa-Błońska i Jarosław Sellin gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wygłosił w czwartek orędzie w obronie wolnych mediów. Przeprosin po emisji domaga się posłanka PiS Joanna Lichocka. Chodzi o "bardzo grube - jak twierdzi posłanka - nadużycie w porównaniu środowego protestu do stanu wojennego". - To było niedopuszczalne nadużycie i powinien przeprosić osoby pamiętające tamte czasy i które na nich ucierpiały - twierdzi Lichocka.