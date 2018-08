Małgorzata Gersdorf wzywa UE. do szybszych działań w sporze z polskim rządem

Małgorzata Gersdorf, do niedawna pełniąca funkcję I prezes Sądu Najwyższego, wezwała Unię Europejską do szybszych działań w sporze z polskim rządem w sprawie reformy sądownictwa. Wywiad z Polką opublikował w środę "New York Times".

Zdaniem Gersdorf Komisja Europejska wydaje się "dawać wiarę" otwartości Prawa i Sprawiedliwości na negocjacje, podczas gdy rząd prowadzi "grę na zwłokę". Jak wyjaśnia, czas jest o tyle istotny, że rząd uczyni krok wstecz, ale nie będzie to potrzebne, ponieważ sędziowie już odejdą. Wywiad przeprowadziła korespondentka agencji Reutera, a ukazał się w środę w "New York Times".

Sędzia ma nadzieję, że PiS ustąpi w sporze o Sąd Najwyższey, ale ze stanowiska ustąpi dopiero, gdy jej następca zostanie powołany w zgodzie z obowiązującą konstytucją. "Nie możemy się tu okopywać. Będę musiała odejść z godnością" - powiedziała Gersdorf.

"Mówiono, że sędziom (Sądu Najwyższego) powinno się wytoczyć postępowania dyscyplinarne. To bardzo niebezpieczne" - powiedziała komentując reakcje polityków na decyzje Sądu Najwyższego.

