Malbork. Zaginęła 17-letnia Natalia. Nie dojechała na praktyki

Komenda Powiatowa Policji w Malborku prowadzi poszukiwania 17-letniej Natalii Olbryckiej. Nastolatka wyszła z domu we wtorek 8 września ok. godz. 6.20. Chciała spotkać się z koleżanką u niej w domu. Następnie miała pojechać na praktyki szkolne do Malborka i wrócić do Starego Pola wieczorem.