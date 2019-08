Malbork. Muzeum Zamkowe otworzyło przechowalnię dla psów i kotów

- To był strzał w dziesiątkę – twierdzi Beata Stawarska, wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. To właśnie tu otwarto pierwszą w Polsce przymuzealną przechowalnię psów i kotów. Chętnych na skorzystanie z niej jest wielu.

By skorzystać z przechowalni, należy kupić bilet i zgłosić się do Straży Zamkowej. Zwierzę trafi do boksu, w którym może spędzić do 6 godzin.