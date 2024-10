Mała Oktawia zmarła w szpitalu. Sprawą zajmie się prokuratura

- Lekarze uznali, że to sepsa, a nóżka jest źródłem infekcji. Amputowali więc stopę. Przeprowadzili także biopsję szpiku, która dała kolejną diagnozę: zespół hemofagocytarny (jest to rzadkie, zagrażające życiu schorzenie, które nieleczone doprowadza do śmierci - przyp.red). - relacjonuje mama dziewczynki Laura Grum.