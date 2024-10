Cassandra nadciąga. Kolejny niż genueński na horyzoncie

W sobotę zachmurzenie duże i całkowite. W południowo-wschodniej części kraju jednostajne opady deszczu - prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Na pozostałym obszarze większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, wysoko w Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7 st. C w rejonach podgórskich do 11 st. C, 13 st. C na przeważającym obszarze kraju i 15 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w Sudetach porywisty, północno-zachodni i północny. Wysoko w Sudetach do 70 km/h.