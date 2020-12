Makowski: "Szczyt UE to tylko przystawka. Głównym daniem jest wojna o przyszłość prawicy" [OPINIA]

Szczyt UE. "Historyczny błąd premiera"

Zdaniem członków partii Zbigniewa Ziobry, to historyczny wręcz błąd premiera. - Konkluzje do rozporządzenia będzie można po szczycie unijnym co najwyżej oprawić w ramki i powiesić nad biurkiem, bo żadnej mocy prawnej przed TSUE w razie sporu z Komisją nie mają - mówi WP jeden z polityków Solidarnej Polski.

Szczyt w UE. Dymisji Morawieckiego nie będzie

Informacje RMF dementuje w WP również jeden z zaufanych polityków Ziobry. - W tej chwili Solidarna Polska nie stawia żadnego ultimatum. Obserwujemy sytuację, po zakończeniu szczytu w Brukseli dojdzie w partii do debaty i dopiero wtedy zostaną podjęte wiążące decyzje - twierdzi mój informator, dodając, że "właściwe decyzje co do tego, jak powinniśmy reagować na błąd premiera, dopiero przed nami".

Szczyt UE. Kości zostały rzucone

- Co to za straszenie? - dopytuje jednak polityk z KPRM. - Udało nam się osiągnąć sukces, skłaniając Niemcy do kompromisu. Konkluzje Rady Europejskiej wyznaczają granice dla innych instytucji, przez co rozporządzenia i inne akty prawne mogą być stosowane tylko w taki sposób, jak to wynika z interpretacji przyjętej w konkluzjach - twierdzi, przekonując mnie, że system warunkowości odnosić się będzie wyłącznie do sytuacji, które wywierają negatywny wpływ na budżet UE – tj. realnych i konkretnych nadużyć finansowych lub korupcji, a nie do reformy wymiaru sprawiedliwości.