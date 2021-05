Makowski: Ryzykowna gra Mariana Banasia [OPINIA]

Zamiast tego zobaczyliśmy prezentację multimedialną złożoną ze slajdów z gazet oraz kilkunastu losowych zdjęć pandemii w Polsce, wraz ze średnio pasującą do tego muzyką, która miała nadać aurę powagi kalendarium wypadków, które doprowadziły do wydania ponad 70 mln zł na niezorganizowane prezydenckie wybory korespondencyjne. Tyle, że gdyby oddzielić formę od treści, to co mówili przedstawiciele NIK, nawet, gdyby było napisane na serwetce, jest wystarczająco poważne.