Makowski: Marsz Niepodległości to lustro, w którym oglądamy samych siebie [OPINIA]

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy być ślepi na hasła i wydarzenia, które nie mają niczego wspólnego ze świętowaniem niepodległości, a które – poprzez decyzję władz obejmujących patronat nad wydarzeniem – nabrały poniekąd charakteru państwowego. Nie umiem za normalną uznać choćby sytuacji, w której za grupą mundurowych, którym poświęcone było całe wydarzenie, szli ludzie z tzw. "czarnego bloku" z krzyżami celtyckimi, banerami w stylu "It's OK to stay white", przyśpiewkami o niechęci wobec muzułmanów czy odwołujący się wprost do symboliki neo-faszystowskiej.