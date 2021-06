Makowski: Banaś kontra Kaczyński. To polityczny punkt bez odwrotu [OPINIA]

- Chcę, żeby to było jasno powiedziane: to była moja osobista decyzja, by spróbować skorzystać z doświadczenia bawarskiego i kanadyjskiego w organizacji takich głosowań. Problemem był brak większości w Sejmie dla tej sprawy. Nie zwalniało to jednak rządu z wykonania obowiązku konstytucyjnego i zostało zrobione wszystko, co możliwe, by został on wykonany. (…) Mówienie tutaj o jakimś złamaniu prawa czy nadużyciu jest wielkim nieporozumieniem - przekonywał Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika "Sieci".