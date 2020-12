Makowiec zawijany. Przepis na święta

MAKOWIEC ZAWIJANY - PRZEPIS Przepis na makowiec zawijany

Masło roztopić i przestudzić. Z drożdży zrobić rozczyn, chyba że mamy suche drożdże, to od razu mieszamy je z mąką. Dodajemy pozostałe składniki i wyrabiamy ciasto. Na koniec dodajemy tłuszcz i nadal wyrabiamy. Gotowe ciasto odstawiamy w ciepłe miejsce na około 1,5 godziny, aby wyrosło.

Mak sparzyć w 500 ml wody, wystudzić, odsączyć, a następnie 2 razy przemielić. Dodać orzechy, rodzynki, cukier, miód, aromat, skórkę pomarańczową, masło i wymieszać. Ubić pianę i dodać do reszty składników, delikatnie mieszając.

Na koniec rozwałkować ciasto i podzielić na 3 części.

Każdą posmarować masą makową i zawijać.

Strucle owinąć 2-krotnie papierem do pieczenia i poczekać 15 minut, by ciasto jeszcze wyrosło.

Makowiec piec w temperaturze 190 st. C przez około 30-40 minut. Upieczony będzie miał złotobrązowy kolor, który będzie widoczny przez papier.