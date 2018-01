Makijażystka nie oszczędza Polek. "Psują nasz wizerunek na świecie"

"Polki, które tak słynęły ze swojego piękna na całym świecie straszą nagle stylem drag queen. I nie boję się tego powiedzieć - takie stylówki psują nasz wizerunek na świecie" - uważa Sylwia Rakowska, makijażystka z wieloletnim doświadczeniem. I na tym nie kończy.

Rakowska latami pracowała w Nowym Jorku, gdzie malowała gwiazdy światowego formatu i dziś, po powrocie do ojczyzny, przeżywa duże rozczarowanie wyglądem rodaczek. Ma dość "stylówki na drag queen" i rozpoczyna akcję "Twarz to nie pisanka". "Wkurzyłam się jak zobaczyłam foty ze Złotych Globów - cudne, naturalne makijaże!!! A u nas co się dzieje??? " – napisała.