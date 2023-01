Makabryczne wideo. Pies nie przeżył wypadku

Policja apeluje o ostrożność

Ostrożność to jedna z cech, która ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo drogowe. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i innych uczestników ruchu. Przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Powinien zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego będącego na tym przejściu albo na nie wchodzącego. Obowiązany jest do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.