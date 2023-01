Makabryczne odkrycie w studzience. Zaczęło się od problemów w domu opieki

Feralna studzienka mieści się na działce, na której znajduje się pustostan. Był on niegdyś zamieszkiwany przez osobę bezdomną, która w 2018 roku zaginęła. Zdaniem śledczych to właśnie ciało tego tajemniczego mężczyzny, wówczas 59-letniego, zostało właśnie odnalezione. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że wejście do studzienki nie było zabezpieczone. Jest to na razie jednak tylko policyjną hipotezą.