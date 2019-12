Makabryczne odkrycie w Dobrosławowie. 2 mężczyzn zadźganych nożem. Najnowsze ustalenia

W Dobrosławowie koło Puław znaleziono ciała dwóch mężczyzn, obywateli Ukrainy. Obydwaj zostali zadźgani nożem. Policja zatrzymała ich rodaka podejrzewanego o dokonanie zbrodni. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, mężczyzna przyznał się do zabójstwa.

Jak powiedział nam Grzegorz Kwit, szef Prokuratury Rejonowej w Puławach, zwłoki odkryto w niedzielę ok. godziny 13 na terenie lokalnego gospodarstwa szkółkarskiego w Dobrosławowie.

Ciała obu mężczyzn, obywateli Ukrainy, nosiły liczne rany kłute. Ciosy były zadane w okolicach szyi i klatki piersiowej. Policjanci nie mieli wątpliwości, że doszło do morderstwa.

Funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zatrzymali podejrzanego. 36-latek, podobnie jak ofiary, to obywatel Ukrainy. Cała trójka pracowała na terenie jednego gospodarstwa. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, mężczyzna przyznał się do zabójstwa. We wtorek mają mu zostać przedstawione zarzuty w prokuraturze.