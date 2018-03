Lublin: po 15 latach wyszedł z więzienia. Znów zabił

Policjanci z Lublina zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który zamordował swoją partnerkę. Półtora miesiąca wcześniej mężczyzna opuścił więzienie. Odsiadywał w nim wyrok za zabójstwo.

Artur S. przyznał się do zabójstwa. Wyjaśnił, że to on schował 24-latkę do wersalki. Gdy zaczął się z niej unosić nieprzyjemny zapach, zasypał zwłoki proszkiem do prania.