Makabryczne odkrycie na cmentarzu w Płońsku. Prokuratura nadal czeka na protokół z sekcji zwłok

Jeśli okaże się, że noworodek w chwili zakopania żył, to śledczy mają obowiązek nadać mu imię i nazwisko oraz pochować go. Gotowość zorganizowania pogrzebu noworodka z Płońska zgłosił już ksiądz proboszcz z parafii pw. św. Ojca Pio. Wniosek w tej sprawie jest też już przygotowany. Z kolei sąd czeka tylko na rozstrzygającą informację. To jednak nie wszystko. Prokuratorzy cały czas próbują ustalić, kto stoi za zakopaniem noworodka.