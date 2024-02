Makabryczne odkrycie. Ludzkie szczątki w piwnicy

- Szczątki były zakopane w ziemistej podłodze - powiedział Radiu Poznań Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji. - Przez wiele godzin na miejscu prowadzone były oględziny, te szczątki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Wstępnie możemy powiedzieć, że na pewno znajdowały się one pod ziemią przez wiele, wiele lat. Również będziemy prowadzić wspólnie z ekspertami próbę identyfikacji osoby, do której te szczątki mogą należeć - dodał.