Makabryczna zbrodnia w Warszawie. Ustalenia śledczych FBI

Ciała pozbył się pod Warszawą?

Z pierwszych informacji wynikało, że Karl P. mógł wrzucić poćwiartowane ciało matki do Wisły z mostu Poniatowskiego w Warszawie. Jednak z akt, do których dotarł "Super Express" wynika, że 28-latek 3 kwietnia trzykrotnie jeździł taksówką na most Piłsudskiego pod Nowym Dworem Mazowieckim.