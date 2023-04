Makabra w woj. śląskim. "Zwłok może być więcej"

Ciał może być więcej? "My tu we wsi wiemy swoje"

Jak czytamy w "Fakcie", okoliczni mieszkańcy zdradzają, że kazano im milczeć. Niektórzy mieli podpisać nawet dokument, w którym zobowiązują się do zachowania tajemnicy. - To musi być gruba sprawa. Potem przez kilka dni siedzieli tam jeszcze i z georadarem chodzili po lasach i łąkach. My tu we wsi wiemy swoje, ciał może być więcej - mówią.