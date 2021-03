Makabryczny wypadek w Łubiance. Są ofiary śmiertelne

Łubianka. Czołowe zderzenie pod Barlinkiem

Pierwsze zgłoszenie o tragicznym wypadku wpłynęło do służb około godziny 10 w środę 24 marca. Na miejsce wysłano straż pożarną, policję oraz służby ratunkowe. Zdecydowano również o zadysponowaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po dotarciu do Łubianki policja potwierdziła, że na drodze prowadzącej do Barlinka doszło do czołowego zderzenia dwóch opli.