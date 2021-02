Makabra w Kleczewie. Tragiczna śmierć 50-latka

Kleczew. Makabryczna śmierć 50-letniego mężczyzny. Do wypadku doszło na terenie kopalni KWB Konin. 50-latek wpadł do kruszarki do węgla. Zginął na miejscu.

Źródło: Facebook , Fot: OSP Kleczew