Makabra w Kaliszu. Mieli udusić kablem, a ciało ukryć w dywanie. Postawiono zarzuty

Kalisz - to w tym mieście doszło do brutalnego zabójstwa 39-latka. Sprawcy morderstwa mieli pobić mężczyznę tłuczkiem do mięsa, udusić przewodem elektrycznym, a ciało ukryć, zawijając je w dywan. Zarzuty w tej sprawie usłyszał 30-latek i jego 23-letni kolega.

Kalisz. Brutalne morderstwo Tomasza M. Podejrzani z zarzutami Źródło: Getty Images , Fot: NurPhoto