Koszmar w Kaliszu. Ciało zawinięte w dywan

We wtorek po południu w jednej z kamienic przy ul. Fabrycznej w Kaliszu znaleziono zwłoki 39–latka zawinięte w dywan. Do makabrycznego odkrycia doszło w we wtorek 26 stycznia w godzinach popołudniowych. Mężczyzna miał być uderzany w głowę ciężkim narzędziem. Dokładną przyczynę zgonu ma wyjaśnić sekcja zwłok.