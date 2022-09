Makabra w Grodzisku Mazowieckim. Udusił partnerkę i mieszkał z jej zwłokami

Do przerażającej zbrodni doszło w Grodzisku Mazowieckim (województwo mazowieckie). To tam jesienią 2021 roku 43-latelk udusił swoją partnerkę, bo "coś w nim pękło". Paweł J. mieszkał ze zwłokami około dwa tygodnie. Teraz prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie.