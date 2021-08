Makabra w Chełmnie. Chwycił 12-latka i rozbił jego głową szybę auta

Chełmno. Dziecko trafiło do szpitala

12-letni chłopiec w lekkimi obrażeniami trafił do szpitala, gdzie sporządzona ma być dokumentacja medyczna na potrzeby śledztwa. Powołany ma być też biegły medycyny sądowej, który oceni odniesione rany. Jeśli wyda opinię, że dziecku nic poważnego się nie stało, to sprawca odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej. Grozi za to pięć lat więzienia.